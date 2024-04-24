В рекламе нового сервиса Маска показали интервью Путина Карлсону (видео)

В официальных сообщениях пишут, что X TV намерен предлагать пользователям контент в режиме реального времени.

Related video

В тизерном ролике, который был представлен во время анонса в сервисе X TV, первым видео в категории "В тренде" демонстрировали видео с журналистом Такером Карлсоном и президентом РФ Владимиром Путиным. Официальная страница компании в X поделилась анонсом.

Новый продукт, под названием X TV, имеет целью быть инструментом для просмотра высококачественного контента на больших экранах. Официальные сообщения утверждают, что X TV планирует пользователям предлагать контент в режиме реального времени. Акцент будет сделан на доступности и удобстве для тех, кто просматривает материалы.

Важно

"Предоставил слово людоеду": в ОП высказались об интервью Путина Карлсону (видео)

Ролик показан в рамках анонса. В нем представлены журналист Такер Карлсон и глава Кремля Владимир Путин, что может намекать на контент новостного направления или же с политическим подтекстом в будущем портфолио.

Кроме того, указано, что приложение также получит мобильную версию, которая позволит транслировать контент на телевизор. Детали относительно технических характеристик, а также точные сроки выхода продукта еще не были объявлены.

Интервью Карлсона и Путина

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина в феврале. 7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава Кремля общался с американским журналистом. Накануне представитель СМИ подтвердил, что находится в Москве.

Владимир Путин заявлял, что ожидал другого от интервью. Президент РФ признался, что хотел "острых вопросов", чтобы это придало разговору "определенной специфики".

Напомним, американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина, раскритиковал его позицию относительно "денацификации" Украины. Он назвал "объяснения" российского политика "самой тупой вещью, которую когда-либо слышал".