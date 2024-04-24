У рекламі нового сервісу Маска показали інтерв'ю Путіна Карлсону (відео)

В офіційних повідомленнях пишуть, що X TV має намір пропонувати користувачам контент у режимі реального часу.

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У тизерному ролику, який був представлений під час анонсу у сервісі X TV, найпершим відео у категорії "В тренді" демонстрували відео з журналістом Такером Карлсоном і президентом РФ Володимиром Путіним. Офіційна сторінка компанії в X поділилася анонсом.

Новий продукт, під назвою X TV, має на меті бути інструментом для перегляду високоякісного контенту на великих екранах. Офіційні повідомлення стверджують, що X TV планує користувачам пропонувати контент у режимі реального часу. Акцент буде зроблено на доступності та зручності для тих, хто переглядає матеріали.

Важливо

"Надав слово людожеру": в ОП висловилися про інтерв'ю Путіна Карлсону (відео)

Ролик показаний у рамках анонсу. У ньому представлені журналіст Такер Карлсон і очільник Кремля Володимир Путін, що може натякати на контент новинного спрямування або ж з політичним підтекстом у майбутньому портфоліо.

Окрім того, зазначено, що застосунок також отримає мобільну версію, яка дозволятиме транслювати контент на телевізор. Деталі щодо технічних характеристик, а також точні терміни виходу продукту ще не були оголошені.

Інтерв’ю Карлсона та Путіна

Американський журналіст Такер Карлсон, який взяв інтерв’ю у Володимира Путіна у лютому. 7 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що очільник Кремля спілкувався американським журналістом. Напередодні представник ЗМІ підтвердив, що перебуває в Москві.

Володимир Путін заявляв, що очікував іншого від інтерв’ю. Президент РФ зізнався, що хотів "гострих запитань", щоб це додало розмові "певної специфіки".

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон, який взяв інтерв’ю у Володимира Путіна, розкритикував його позицію стосовно "денацифікації" України. Він назвав "пояснення" російського політика "найтупішою річчю, яку коли-небудь чув".