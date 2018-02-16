В Сирии за три месяца погибли 729 мирных жителей

В Сирии за последние три месяца в осажденном режимом Башара Асада пригороде Дамаска – Восточная Гута погибли 729 мирных жителей, в том числе 109 женщин и 185 детей. Об этом говорится в докладе сирийской правозащитной организации SNHR, передает агентство Анадолу.

Мирные жители погибли в результате бомбардировок ВВС режима Асада и ВКС России.

Согласно докладу, за период с 14 ноября 2017 по 14 февраля 2018 годов жертвами обстрелов и бомбардировок режима Асада стали 697 гражданских лиц, в том числе 96 женщин и 177 детей. В результате бомбардировок ВКС России погибли 32 мирных жителя, в том числе 13 женщин и восемь детей.

Правозащитники утверждают, что за последние три месяца от голода и болезней в осажденном пригороде Дамаска погибли восемь человек, в том числе двое детей. За этот период силы режима Асада атаковали мечети 28 раз, медицинские центры - 10 раз.

Напомним, в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии погибли и получили ранения около 300 боевиков связанной с Кремлем частной военной компании "Вагнер", которые воевали на стороне сил президента Сирии Башара Асада.