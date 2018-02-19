Самой пунктуальной авиакомпанией в январе стала Alitalia

В тройке лидеров также Qatar Airways и South African Airways

В январе Alitalia названа самой пунктуальной авиакомпанией в мире с высочайшим процентом (91,89%) рейсов, прибывших по месту назначения вовремя.

Это то, что вытекает из исследования независимой американской компании FlightStats, на которое ссылается Италия по-русски.

Цифры были сопоставлены с данными за весь 2017 год, подчеркнув столь же позитивную тенденцию. С 82,78% рейсов прибывших вовремя Alitalia в 2017 году фактически заняла третье место среди основных европейских и шестое среди международных компаний.

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"Согласно результатам, полученным в 2017 году, итальянская компания, - говорится в пресс-релизе, - продолжает значительно улучшать собственный результат, по сравнению с двумя предыдущими годами, когда своевременное прибытие рейсов Alitalia составило 78,9% (2016) и 75,3% (2015)".

В январе Alitalia опередила Qatar Airways (вторая с 87,88% рейсов, прибывшими вовремя) и South African Airways (третье место с 87,47% рейсов, прибывшими согласно расписанию) на трибуне. Отметим, что обычно пунктуальная Lufthansa в январе одиннадцатая, Air France - восемнадцатая.



Напомним, Wizz Air полетит из Львова в Дортмунд на два месяца раньше.