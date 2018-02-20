Погребённые заживо. Истории о том, как соцсети хоронят звёзд

В подборке Фокуса знаменитости, которые "умерли", а затем "воскресли" на глазах у интернет-аудитории

Предпоследняя февральская неделя началась с трагической новости: соцсети, а вслед за ними и некоторые отечественные журналисты попрощались с голливудским актёром Сильвестром Сталлоне. 71-летний актёр якобы ушёл в лучший мир из-за рака простаты. Бдительные фанаты Рокки Бальбоа бросились проверять информацию — и обнаружили, что их вновь попытались надуть. Как и в 2016-м, новость о преждевременной кончине маэстро (тогда — от передозировки наркотиками) оказалась фейком. Разоблачить утку помогли его менеджеры, выложив в сеть постер к новому боевику, над которым работает актёр.

"Поддельные новости больше не являются глупым интернет-феноменом. Они зеркальное отражение более крупных социально-политических проблем", — считает Кэйтлин Дьюи, обозреватель The Washington Post. Одна из причин "хоронить" живых знаменитостей — возможность обратить внимание аудитории на неизлечимые болезни, алкогольную зависимость или, например, нездоровую криминогенную обстановку в стране. Однако гораздо чаще за новостью о вымышленной кончине стоит меркантильный расчёт: чем известнее "усопший", тем больше людей перейдут по ссылке или расширят вирусный пост.

В подборке Фокуса знаменитости, которые "умерли", а затем "воскресли" на глазах у интернет-аудитории, принимающей всё, что всплывает в Сети, за чистую монету.

Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич о собственной смерти узнала из Twitter. "Ужасные новости. Умерла Светлана Алексиевич. Подробностей нет", — гласил пост с аккаунта, якобы принадлежащего министру культуры Франции. Ссылаясь на него, СМИ поспешили написать о её смерти.

Через некоторое время выяснилось, что министр Франсуа Ниссен об этой новости ни слухом, ни духом. Настоящий владелец аккаунта — итальянский журналист Томассо Дебенетти, не раз разыгрывавший пользователей Twitter. "Распространяя подобные "новости" в фальшивых аккаунтах, я пытаюсь наглядно продемонстрировать общественности исключительно малую достоверность так называемых social media", — цитирует скандального журналиста портал "Новости Армении". Помимо писателей, итальянский пранкер "похоронил" президента Сирии Башара Асада и последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Опровержения в русскоязычных СМИ появились только после того, как Алексиевич лично ответила на звонок одного из обеспокоенных корреспондентов.

Алексей Навальный

Два месяца назад жертвой соцсетей стал российский политик Алексей Навальный. Правда, "погубили" его не в Twitter, а в "ВКонтакте". "Алексей Навальный убит сегодня в 21:33 в подъезде своего дома", — говорилось в посте, который появился на VK-странице, якобы принадлежащей Meduza. Сообщество-дублёр явно проигрывало настоящей странице издания по количеству подписчиков (у "двойника" их было всего 500). Однако пользователей "ВКонтакте" это нисколько не смутило. Фейк о расстреле быстро разлетелся по Сети, собрав неоднозначные комментарии — от саркастического "Это демократия" до восхищённого "Путин крут".

Сотрудники Meduza выложили скриншот "новости", уверив читателей, что не имеют никакого отношения к этой новости. Автор утки не был обнаружен. Предполагаемая цель фейка — обратить внимание общественности на беззащитность общественных деятелей, по той или иной причине неугодных российскому президенту.

Королева Елизавета II

Сплетни о смерти правящего британского монарха существуют столько же, сколько и монархия. Но в цифровую эпоху они вышли на новый уровень. Сначала "доброжелатели" с помощью графических редакторов создали скриншот. "Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", — сообщал сайт, как две капли воды похожий на официальный портал королевского двора. Вскоре "трагическая новость" появилась на платформах, коллекционирующих фейковые новости, и в Facebook. Масла в огонь подлил британский журналист, разместивший твит: "Только что услышал, что британские медиа намеренно перестали освещать одну важную информацию. Это правда".

Впрочем, через какое-то время он отказался от своих слов, признав, что не делал фактчекинга, доверившись словам жены и постам в Facebook. Королевская семья сделала вид, что не заметила недоразумения.

Евгения Власова

"Украинская певица Евгения Власова умерла от рака", "Ветер надежды не спас Евгению Власову" — посты с такими заголовками появились в украинском и российском сегментах Facebook. Незадолго до создания этого фейка певицу действительно госпитализировали. Доверчивые пользователи выражали соболезнование и публиковали ссылки на новостные сайты, подробно описывавшие якобы фатальный исход операции.

"Для сочувствующих и переживающих. Моя сестра жива", — прокомментировал брат певицы, выразив также желание привлечь к ответственности недобросовестные новостные порталы. "Последние данные — лежит в палате, ест кашу", — подтвердила его слова продюсер Власовой. Вскоре Власова и сама начала активно выкладывать фото и видео, подтверждающие, что её здоровье пошло на поправку.

"Магического теста, который помог бы отличить придуманную новость от настоящей, не существует", — разводит руками обозреватель Дьюи, которая в течение двух лет вела еженедельную колонку "Что ещё в интернете оказалось фейком". И напоминает: не спешите верить всему, о чём пишут соцсети.