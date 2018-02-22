Против Манафорта выдвинули новые обвинения

Новые обвинения, выдвинутые против бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и Рика Гейтса, официально зафиксированы в судебном документе. Об этом сообщает Голос Америки.

Новые уголовные обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером против бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и Рика Гейтса, официально зафиксированы в судебном документе и скреплены печатью.

Документ составлен в окружном суде округа Колумбия, занимает одну страницу и не позволяет судить о характере обвинений.

Неделей ранее офис спецпрокурора Мюллера сообщил в другом судебном документе об обнаружении "дополнительных криминальных действий" Манафорта в связи с рядом случаев мошенничества и сговора в банковской сфере, относящихся к ссуде на приобретение принадлежащего Манафорту дома в Ферфаксе, Вирджиния.

Напомним, против Пола Манафорта и Ричарда Гейтса выдвинули официальные обвинения в получении десятков миллионов долларов в течение десятилетней работы, связанной с Украиной. Также их обвиняют в сокрытии банковых счетов, где они эти деньги хранили, и в представлении ложной информации министерству юстиции США о своей деятельности в Украине.