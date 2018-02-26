Израиль заявил об ошибке пилотов сбитого в Сирии истребителя

Истребитель F-16 ВВС Израиля 10 февраля был сбит сирийскими ПВО из-за профессиональной ошибки пилотов.

Результаты расследования инцидента опубликованы на сайте Генштаба Армии обороны Израиля, передает РБК.



"При напряженном выборе между успешным выполнением задания и собственным выживанием профессиональный экипаж ошибся, не защитив себя по мере необходимости. Его [экипажа] действия не соответствовали порядку приоритетов, определяемых ракетной угрозой, под которой он находился", - сказано в сообщении.

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Эксперты отмечают, что бойцы при этом приняли верное решение, катапультировавшись из самолета. Напомним, запущенный с территории Сирии беспилотник был сбит армией Израиля 10 февраля. Тель-Авив воспринял это как нарушение воздушного пространства, заявив, что беспилотник принадлежал иранским ВВС. В ответ армия Израиля направила свои самолеты к Сирии и нанесла несколько авиаударов по "иранским системам управления беспилотниками". Однако при атаке израильских самолетов в Сирии сработала система ПВО: ей удалось сбить один израильский истребитель F-16. Двум его пилотам удалось катапультироваться.

Напомним, израильская компания Imagesat International (iSi) опубликовала космические снимки российской авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых, предположительно, зафиксировано место базирования новейших российских истребителей Су-57.