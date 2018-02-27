Экс-президента Южной Кореи могут посадить на 30 лет и оштрафовать на 110 млн долларов

Прокуроры требуют приговорить экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 30 годам лишения свободы. Об этом пишет Громадське со ссылкой на Xinhua.

Сторона обвинения настаивает, что Пак Кын Хе узурпировала президентскую власть, предоставленную людьми, и нарушила конституцию.

Экс-президента также требуют оштрафовать на 118,5 млрд вон (110,5 млн долларов).

Напомним, скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.

Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.

Однако следствие считает, что Чхве Сун Силь не только консультировала президента, но и, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.

Пак Кын Хе также обвиняют в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

10 марта конституционный суд страны отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Впервые в истории Южной Кореи суд утвердил импичмент президенту от 9 декабря, который ей объявил парламент. После этого Пак Кын Хе потеряла президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования.