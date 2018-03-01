Новозеландская разведка рассекретила документы о покушении на Елизавету II в 1981 году

Новозеландская разведка впервые подтвердила, что 17-летний подросток Кристофер Льюис пытался убить королеву Елизавету II во время ее визита в город Данидин в 1981 году. Он выстрелил в королеву, когда она вышла из своего автомобиля, но не попал. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Согласно рассекреченным документам, Льюис действительно намеревался убить королеву, однако не нашел подходящее место, с которого можно было бы стрелять, и достаточно мощной винтовки для стрельбы с дальних расстояний.

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Его обвинили лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия, а не в покушении на убийство. Инцидент приуменьшили, "чтобы избежать ухудшения дипломатических отношений стран и не посрамить Новую Зеландию".

Документы рассекретили в ответ на запрос медиакомпании Fairfax Media.