"Это в интересах россиян": Буданов заявил, что на него может готовиться новое покушение

По словам главы разведки, противник хочет привлечь людей в Украине во время организации своей спецоперации, однако эти планы обречены на провал.

Related video

Россияне могут планировать новое покушение на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилла Буданова. Об этом он сам рассказал в новом интервью для ВВС Украина.

По его словам, единственное, чего он боится, как верующий человек, — Бога. Вопрос плена в ходе войны он даже не рассматривает, а всего остального он не понимает, почему должен бояться.

На утверждение о том, что его называют "безрассудным" в контексте планирования операций, а также "человеком, который наслаждается опасностью", глава разведки ответил следующее:

"Это же мнение людей каких-то. Возможно, они где-то правы, возможно, нет. Я пользуюсь обычно другим, старинным правилом: "Победителей не судят".

Далее поступил вопрос касаемо покушений на Кирилла Буданова, которых за все время было около десяти. С момента последних его высказываний показатель не изменился. Кроме того, противник сейчас планирует кое-что еще, однако, как и в прошлые разы, у него ничего не выйдет, считает глава ГУР МОУ.

"Это в интересах россиян, это правда. Это россияне, в интересах россиян. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа", — продолжил Кирилл Буданов.

А вот касаемо покушения на его жену, то ответы обязательно будут, однако пока что об этом рано говорить. Ни про какие задержания при этом речи не идет, ведь начальник украинской разведки "не играет в эти игры никогда". Расследование прогрессирует, а виновники обязательно понесут наказание.

Напомним, 18 апреля сообщалось, что РФ завербовала поляка для покушения на президента Украины Владимира Зеленского. По данным СБУ, гражданин Польши получил от российских спецслужб задание по сбору информации про аэропорт Жешув-Ясенка. Это должно было помочь противнику в организации спецоперации.

19 апреля в ГУР отреагировали на подготовку поляком покушения на главу государства. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, действия россиян говорят о том, что Киев продолжает сопротивляться, а для Кремля это серьезная угроза. При этом подобную спецоперацию враг планировал уже не первый раз.