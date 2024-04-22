"Це в інтересах росіян": Буданов заявив, що на нього може готуватися новий замах

За словами глави розвідки, противник хоче залучити людей в Україні під час організації своєї спецоперації, однак ці плани приречені на провал.

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Росіяни можуть планувати новий замах на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирила Буданова. Про це він сам розповів у новому інтерв'ю для ВВС Україна.

За його словами, єдине, чого він боїться як вірянин, — Бога. Питання полону під час війни він навіть не розглядає, а всього іншого він не розуміє, чому повинен боятися.

На твердження про те, що його називають "безрозсудним" у контексті планування операцій, а також "людиною, яка насолоджується небезпекою", глава розвідки відповів:

"Це ж думка людей якихось. Можливо, вони десь мають рацію, можливо, ні. Я користуюсь зазвичай іншим, старовинним правилом: "Переможців не судять".

Далі надійшло запитання стосовно замахів на Кирила Буданова, яких за весь час було близько десяти. Із моменту останніх його висловлювань показник не змінився. До того ж противник зараз планує дещо ще, однак, як і в минулі рази, у нього нічого не вийде, вважає глава ГУР МОУ.

"Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота", — продовжив Кирило Буданов.

А от щодо замаху на його дружину, то відповіді обов'язково будуть, однак поки що про це рано говорити. Про жодні затримання водночас не йдеться, адже начальник української розвідки "не грає в ці ігри ніколи". Розслідування прогресує, а винуватці обов'язково понесуть покарання.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що РФ завербувала поляка для замаху на президента України Володимира Зеленського. За даними СБУ, громадянин Польщі отримав від російських спецслужб завдання зі збору інформації про аеропорт "Жешув-Ясьонка". Це мало допомогти противнику в організації спецоперації.

19 квітня в ГУР відреагували на підготовку поляком замаху на главу держави. За словами представника української розвідки Андрія Юсова, дії росіян свідчать про те, що Київ продовжує чинити опір, а для Кремля це серйозна загроза. Подібну спецоперацію ворог планував уже не вперше.