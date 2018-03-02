Нидерланды выступили за сокращение бюджета ЕС после Brexit

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал к сокращению бюджета Европейского союза после выхода Великобритании из блока. Об этом он сказал во время выступления в Берлине, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Моя цель для многолетнего бюджета заключается в следующем: никакого увеличения взносов, а лучшие результаты в рамках меньшего бюджета", – сказал Рютте.

Недовольство взносами в бюджет ЕС стало одной из основных политических проблем в Нидерландах, которые, как правило, делают наибольшие взносы в бюджет Союза на душу населения.

Рютте раскритиковал расходы на сельское хозяйство и фонды развития Союза, которые составляют 70% бюджета.

"Немного меньшие траты на эти вещи освободят место нашим новым приоритетам, например, усиление пограничного контроля и увеличению расходов на военную инфраструктуру", – сказал он.

Рютте отметил, что финансирование европейских проектов развития должно быть привязано к желанию стран-реципиентов провести структурные экономические реформы.

Он также сказал, что выделение средств необходимо привязать к соблюдению европейских соглашений, таких как принятие пропорциональной доли беженцев.

"Солидарность ЕС – это улица с двусторонним движением", – сказал Рютте, очевидно, намекая на Венгрию, которая наотрез отказывается принимать беженцев.

Вопрос формирования долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, когда Британия уже выйдет из ЕС, был главным на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе.

В то время как Евросоюзу требуются дополнительные затраты на оборону, безопасность и миграцию, бюджет ЕС будет недополучать 10 млрд евро ежегодно из-за выхода Великобритании.