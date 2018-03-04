Воздушные врата. Самые красивые аэропорты мира

Есть на нашей планете аэропорты, в которых даже задержка или отмена рейса может превратиться в крутое приключение. Здесь удобно, футуристично и невероятно красиво. Среди уймы всевозможных развлечений главной задачей пассажира становится не забыть о своём рейсе

1 МЕСТО. Аэропорт Мадрид-Барахас им. Адольфо Суареса (Испания)

Первый вылет из этого аэропорта был совершён ещё в 1933 году. В 2006-м здесь построили один из самых огромных терминалов в мире, площадь которого составляет 760 тыс. кв. м. Дизайн терминала 4 выполнен в жёлтых тонах с использованием металла. Благодаря стеклянным стенам и множеству куполов в терминал поступает естественный солнечный свет, который, как считается, снижает уровень стресса пассажиров. Кроме традиционных опций, представленных в аэропортах, здесь можно сходить в спа, посетить художественные выставки и пошопиться в испанских бутиках.

2 МЕСТО. Аэропорт Ванкувер (Канада)

Считается, что аэропорт Ванкувер необходимо посетить даже если лететь никуда не надо. По всему аэровокзалу расположена Первая национальная коллекция искусства аборигенов. Вообще, от скульптур тут может закружиться голова. Самая интересная экспозиция — каменное каноэ насыщенного зелёного цвета. В нём сидят люди, похожие на зверей. Скульптура называется "Дух племени Хайда Квай" и придаёт аэропорту исторической загадочности.

3 МЕСТО. Аэропорт Чанги (Сингапур)

Пять лет подряд аэропорт Чанги признавали лучшим в мире в рейтинге британской компании Skytrax. Это неудивительно, ведь в здании царит атмосфера "дзена", здесь можно расслабиться, погулять по многочисленным садам, сходить в кинотеатр или поплавать в бассейне на крыше. Для туристов создан сад с бабочками, "зелёная стена" высотой в пять метров и инсталляция "Кинетический дождь". Здесь так много развлечений, что жители города часто приезжают в аэропорт отдыхать со своими семьями как в торгово-развлекательный центр.

4 МЕСТО. Аэропорт Куала-Лумпур (Малайзия)

Это крупнейший во всей Юго-Восточной Азии и самый современный и технологичный аэропорт во всём регионе. Здание аэровокзала проектировал известный японский архитектор Кисё Курокава. "Аэропорт в лесу и лес в аэропорту" — основной концепт уникальной архитектуры здания. Здесь много зелени, а в одном из терминалов обустроена зона тропического леса.

5 МЕСТО. Аэропорт Мюнхен им. Франца-Йозефа Штрауса (Германия)

Особенность этого аэропорта в том, что тут располагается единственный во всей Баварии супермаркет, где можно ежедневно купить продукты с 05:30 утра до полуночи, включая воскресенья. На этот супермаркет не действует баварский закон о закрытии магазинов. Инфраструктура обустроена так, что в аэропорту можно не только путешествовать, но и организовывать различные мероприятия.

Источник: BusinessInsider.com