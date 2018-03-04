Канадская тсуга была посажена 227 лет назад первым президентом США

В результате шторма, поразившего северо-восток США, сломалось хвойное дерево - канадская тсуга, которое 227 лет назад посадил основатель и первый президент США Джордж Вашингтон. Об этом сообщает Громадське радіо.

В 1791 году губернатор Нью-Йорка Джордж Клинтон подарил хвойное дерево Джорджу Вашингтону, и он посадил его у северного входа в сад в своем имении Маунт-Вернон .

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Поместье находится на берегу реки Потомак, в 24 км к югу от Вашингтона. В 1960 году ему присвоен статус национального исторического памятника.

Имение включает в себя двухэтажный деревянный дом, в котором сохранились мебель и личные вещи Вашингтона, плантацию и ряд других зданий, в том числе винокурню. Первый президент США и его жена похоронены возле имения.







Фото: facebook.com/HistoricMountVernon

Напомним, мощный шторм в США убил двоих детей и пятерых взрослых.