На борту разбившегося в Сирии российского самолета было 39 человек

Огневого воздействия на самолет не было

На борту российского военно-транспортный самолета Ан-26, разбившегося в Сирии, было 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в минобороны РФ, передает российское информагентство ТАСС.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ. Огневого воздействия на самолет не было", – сообщили в минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 6 марта в Сирии при заходе на посадку разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.