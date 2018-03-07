Шведскому биатлонисту угрожали убийством за заявление о бойкоте этапа Кубка мира в РФ

Олимпийский чемпион Пхенчхана шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах убить его после его заявления о бойкоте тюменского этапа Кубка мира. Об этом сообщает УНИАН.

"Получил сообщения в интернете, и публичные, и приватные, в которых угрожали застрелить меня в России, потому что я плохой человек. Желали смерти мне и моей семье. Не могу сказать, что я боюсь, но я не уверен, что IBU (Международный союз биатлонистов, - ред.) и российские организаторы смогут гарантировать безопасность, если я поеду в Россию", - заявил он.

Самуэльссон добавил, что был уверен, что этап Кубка мира из РФ, но в IBU решили иначе.

"К сожалению, думаю, что в IBU много коррупции. Там замешаны деньги и другие вещи, поэтому они считают, что для них важно сохранить эти соревнования", - добавил Самуэльссон.

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Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22-го по 25 марта. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил о том, что не собирается ехать на последний этап. Ранее о бойкоте российского этапа заявили команды США и Чехии.