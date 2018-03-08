Осенью НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Осенью 2018 года НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения под названием Trident Juncture. Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время слушаний в финансовом комитете Палаты представителей Конгресса США, передает LIGA.net.

В учениях в октябре этого года примут участие около 45 тыс. военных из стран-членов НАТО, а также корабли и самолеты. Они будут противодействовать "атаке" у берегов Норвегии.

Неллер также заявил, что ожидает "демарши и иные действия" со стороны России в ответ на эти учения. По его словам, это покажет "серьезность стратегии США, а также то, что наши союзники в Европе хотят видеть нас там".

Ранее в НАТО расценили заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях нового вооружения как угрозу странам-членам альянса.