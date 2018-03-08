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Главная » Мир » Осенью НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Осенью НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Осенью НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото: Getty Images

45 тыс. военных будут учиться отражать "атаку" у берегов Норвегии

08.03.18 128
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Осенью 2018 года НАТО планирует провести крупнейшие со времен холодной войны учения под названием Trident Juncture. Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер во время слушаний в финансовом комитете Палаты представителей Конгресса США, передает LIGA.net.

В учениях в октябре этого года примут участие около 45 тыс. военных из стран-членов НАТО, а также корабли и самолеты. Они будут противодействовать "атаке" у берегов Норвегии.

Неллер также заявил, что ожидает "демарши и иные действия" со стороны России в ответ на эти учения. По его словам, это покажет "серьезность стратегии США, а также то, что наши союзники в Европе хотят видеть нас там".

Ранее в НАТО расценили заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях нового вооружения как угрозу странам-членам альянса. 

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