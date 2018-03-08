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Главная » Мир » В Бельгии стартовал ежегодный Брюссельский форум

В Бельгии стартовал ежегодный Брюссельский форум

В Бельгии стартовал ежегодный Брюссельский форум
Фото: УНИАН

Будут обсуждать приоритеты трансатлантической безопасности

08.03.18 129
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В Бельгии начал работу трехдневный международный Брюссельский форум "Посмотреть, перезагрузить, перестроить: стратегии во время недоверия". 

Мероприятие, которое является вторым, по оценкам экспертов, международным событием после Мюнхенской конференции по безопасности, будут освещать более 150 журналистов. Ежегодный Брюссельский форум организует американский Фонд Джермана Маршалла, напоминает УНИАН.

Среди участников форума заявлены премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини, делегация конгрессменов США, европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. 

Для обсуждения заявлены вопросы перестройки трансатлантического доверия, доверия к средствам массовой информации, торговли, равенство в сфере экономики, технологическая революция, вопрос беженцев, приоритеты в трансатлантической безопасности. 

Напомним, с 16 по 18 февраля в Германии прошла ежегодная Мюнхенская конференция.

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