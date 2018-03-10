В Греции заявили об опасности рокового столкновения с Турцией

Министр обороны Греции Панос Каменос заявил, что последние инциденты на турецко-греческой границе могут привести к роковому столкновению между двумя странами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

"Греция очень близка к роковому столкновению с Турцией", - отметил Каменос, вспоминая о многочисленных нарушениях греческого воздушного пространства и территориальных вод.

"Мы обязаны защищать свою территорию, которая не просто греческая, а и европейская", - подчеркнул министр.

Напомним, в начале марта двое греческих военных случайно пересекли границу с Турцией и были задержаны. Также Греция отказалась выдавать Анкаре восемь турецких военных, которые сбежали в Греции после неудачного переворота. Кроме того, возросло количество инцидентов между турецкими и греческими судами вблизи спорных островов в Эгейском море.