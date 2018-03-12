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Главная » Мир » Видео Амелия Эрхарт погибла на Никумароро, - исследование

Видео Амелия Эрхарт погибла на Никумароро, - исследование

<span class="label red">Видео</span> Амелия Эрхарт погибла на Никумароро, - исследование
Фото: The Economist

Останки уже были исследованы в 1941 году

12.03.18 1288
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В 1937 береговая охрана потеряла связь с самолетом Амелии Эрхарт, первой женщины, пересекшей Атлантику на самолете. С тех пор споры о гибели легендарной летчицы не утихают.

В прошлом году предположительно были найдены останки ее самолета на тихоокеанском острове Никумароро. На этой неделе было опубликовано исследование останков. Очень вероятно, что они принадлежали Амелии, заявил автор исследования Ричард Джантц изданию LiveScience.

Анализ показал, что Эрхарт соответствует найденным останкам более, чем 99% контрольных образцов. Это подтверждает, что перед нами — Амелия Эрхарт. 

Останки уже были исследованы в 1941 году и тогда считалось, что они принадлежат белому мужчине ростом 167 см, что гораздо меньше роста Эрхарт (175 см). Второе исследование было проведено в 1998 году, и его авторам с помощью современных антропологических методов удалось доказать, что морфология и длина костей соответствуют телу летчицы. Для подтверждения гипотезы была использована одежда Амелии, многочисленные фотографии и данные водительских прав.

Джантц добавляет: "Эрхарт была очень высокой и стройной, строение ее бедер вполне могло показаться мужским ранним исследователям. На многих фотографиях видно, что у нее узкая талия и бедра, в сочетании с ее ростом это делает ее похожей на мужчину".

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