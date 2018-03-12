Меркель не видит смысла говорить о даже частичной отмене санкций против РФ

Для начала Россия должна сделать хоть что-то для достижения мира на Донбассе

Для начала обсуждения возможной, даже частичной, отмены антироссийских санкций, РФ необходимо сделать "хотя бы пару качественно важных шагов" в реализации минских договоренностей. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW.

К числу таких "качественно важных шагов" канцлер ФРГ отнесла достижение договоренностей о размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе, которую, по ее словам, в принципе поддерживают и Украина, и Россия. Меркель добавила, что о мандате для такой миссииуже несколько месяцев идут переговоры в Совете Безопасности ООН, но желаемого результата пока не достигнуто.

Канцлер Германии напомнила также о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе.

"С момента заключения минских договоренностей я жду того дня, когда будет хотя бы в течение десяти дней прочно соблюдаться перемирие, что является первым пунктом этих договоренностей", - отметила она.

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Меркель выразила надежду, что после проведения президентских выборов в России ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки и придать импульс качественным сдвигам в минском процессе.

В понедельник, 12 марта, Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции из-за оккупации украинского Крыма.