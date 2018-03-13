Скрипаль и его дочь обречены на мучения, - разработчик газа

В случае спасения их жизней они никогда не смогут выздороветь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Англии при помощи нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", в случае спасения их жизней никогда не смогут выздороветь.

Такое мнение высказал проживающий в США советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, пишет The Telegraph.

"Новичок" минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное вещество нервно-паралитического воздействия", — отметил специалист.

Скрипаля и его дочь, по словам ученого, уже не спасти. По последним данным, россияне все еще находятся в коме, а всего за медицинской помощью из-за отравления обратился 21 человек, в том числе полицейский, первым появившийся на месте происшествия.

Напомним, Лондон поставил ультиматум Москве по делу Скрипаля.