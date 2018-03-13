Тиллерсон будет официально возглавлять Госдепартамент до конца месяца

Рекс Тиллерсон будет официально оставаться главой Государственного департамента США до конца месяца. Об этом политик заявил на брифинге, передает ZN,UA.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сообщил госсекретарь.

Тиллерсон при этом уточнил, что передает дела своему заместителю Джону Салливану, который до 1 апреля будет исполнять обязанности главы Госдепартамента.

Госсекретарь также пообещал обеспечить "плавную" передачу полномочий новому руководителю Госдепартамента – экс директору ЦРУ Майку Помпео. Оставшееся время на посту госсекретаря Тиллерсон пообещал посвятить решению административных вопросов, связанных с передачей поста.

"Наиболее важно - гарантировать плавный переход в то время, как страна продолжает иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", - подчеркнул Тиллерсон.

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, уволил Рекса Тиллерсона с должности Государственного секретаря. Вместо него он назначил госсекретарем главу ЦРУ Майка Помпео. Его кандидатуру еще должен утвердить Сенат США.

Позднее Трамп объяснил, что причиной отставки Тиллерсона стали расхождения с ним во мнениях по ряду вопросов, в частности по поводу ядерной сделки с Ираном.