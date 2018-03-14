Нафтогаз планирует до конца марта провести "встречу на Эльбе" с Газпромом

До конца марта Нафтогаз планирует провести переговоры с российским Газпромом. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"К концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе" (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией", - говорится в сообщении.

На встрече Нафтогаз проинформирует Газпром, что не согласен расторгнуть контракты, а также обсудит выполнение решений Стокгольмского арбитража.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы для транзита и обязал российского монополиста выплатить $4,63 млрд. По данным Нафтогаза, это решение означает, что Газпром должен уплатить Украине порядка $2,56 млрд, с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Газпром после решения Cтокгольмского арбитража не в его пользу заявил об инициировании расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа в Украину и транзит газа по ее территории в Европу.