Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский после инцидента с кандидатом от "Гражданской инициативы" Ксенией Собчак заявил, что политик в России должен быть готов к жестким правилам.

"Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру", — цитирует Жириновского Газета.ру.

Отметим, 14 марта во время теледебатов на телеканале «Россия-1» Ксения Собчак обвинила в хамском отношении к ней журналиста Максима Шевченко и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Кандидат в президенты пожаловалась, что ее постоянно перебивают и не дают выступать в ее законное время. На конфликт ведущий шоу Владимир Соловьев отреагировал фразой: "Это ужасно, но таков закон".

После того, как Собчак в слезах покинула студию, журналист попросил ЦИК "учесть то, что происходит здесь сейчас и принять возможность, чтобы ведущие могли хоть как-то влиять на этот процесс".

Напомним, Жириновский назвал Собчак "дурой", она его облила водой.