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Главная » Мир » Видео Во Флориде мост рухнул на дорогу
<span class="label red">Видео</span> Во Флориде мост рухнул на дорогу
Фото: /twitter.com/Munozz_Jonathan

Видео Во Флориде мост рухнул на дорогу

Есть погибшие и раненые

15.03.18 457
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В Майями возле университетского городка Международного университета Флориды рухнул новый пешеходный мост, который планировалось открыть в следующем году. Об этом сообщает NBC.

По словам властей, в результате инцидента погибли несколько человек. Точного количества жертв пока не называют. Медицинскую помощь оказали пяти пострадавшим, причем один из них был экстренно отправлен в больницу в связи с серьезностью полученных травм.

Мост длиной в 173 метра должны были открыть для пешеходов в начале 2019 года. Он был построен для того, чтобы студенты, живущим через оживленную дорогу от университета, могли безопасно переходить дорогу.

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