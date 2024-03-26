В США обвалился автомобильный трехкилометровый мост: людей ищут в воде (фото, видео)

Корабль, который врезался в мост, загорелся и утонул. Спасатели пытаются отыскать в воде семь человек, но пострадавших может быть больше.

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В ночь на 26 марта многотонный контейнеровоз врезался в опору трехкилометрового моста им. Фрэнсиса Скотта в Балтиморе, штат Мэриленд. В течение секунд полотно моста обвалилось в воду. О чрезвычайном происшествии в США рассказало издание The Guardian.

Происшествие произошло 26 марта в 01:28 по EDT (по североамериканскому восточному времени, по Киеву — 07:28). Журналисты издания сообщили, что обвалился не весь мост, а часть — какая именно длина поврежденного участка пока неизвестна. Корабль, врезавшись в опору, загорелся и утонул. Тем временем в воде оказались несколько машин — предварительно известно о семи возможных пострадавших. Транспортная служба Мэриленда заявила, что мост перекрыт. Два местных чиновника, мэр Балтимора Брэндон М. Скотт и исполнительный директор округа Джонни Ольшевски, заверили, что на место инцидента прибыли соответствующие службы — продолжаются спасательные работы.

На видео, снятом камерой видеонаблюдения, можно увидеть детали инцидента. Видно, как контейнеровоз направляется на опору моста, не сворачивая и не тормозя. После этого врезается и полотно сооружения обваливается в воду. Дальнейшие события — пожар и затопление — в запись не попали.

Падение моста в Балтиморе — детали

Отметим, сооружение в Балтиморе — мост им. Фрэнсиса Скотта, который имеет длину 1200 футов или 3657 метров.

Падение моста — где расположено сооружение в Балтиморе Фото: Google Maps Падение моста в Балтиморе — как выглядел до разрушения Фото: Из открытых источников

На портале MarineTraffic, как указывает BBC, отыскали название корабля, врезавшегося в сооружение — это контейнеровоз Dali, длиной 300 м, принадлежавший компании Maersk, ходит под сингапурским флагом. 26 марта судно направлялось на Шри-Ланку.

Также привели комментарий представителя пожарной службы Кевина Картрайта. По его словам, спасатели пытаются выяснить судьбу семи человек, которые могли пострадать от инцидента. Ведутся поисково-спасательные работы в воде. Пока неизвестно, сколько именно пострадавших, — добавил чиновник.

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что в Италии почти достроили еще один трехкилометровый мост. Его возвели в Италии, сооружение подвесное и будет считаться самым длинным мостом такого типа в мире. В то же время Украину интересует 18-километровый мост, который РФ незаконно построили в Крыму: СБУ дважды атаковала это сооружение, подожгли железнодорожные пути и повредили полотно.

Напоминаем, в марте российский пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил Германии, которая колеблется, предоставлять ли Украине ракеты Taurus. Россиянин заявил, что РФ может уничтожить мосты ФРГ после того, как ракеты окажутся в ВСУ.