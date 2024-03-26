У США обвалився автомобільний трикілометровий міст: людей шукають у воді (фото, відео)

Корабель, який врізався у міст, загорівся та потонув. Рятувальники намагаються відшукати у воді сімох людей, але постраждалих може бути більше.

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В ніч на 26 березня багатотонний контейнеровоз врізався в опору трикілометрового мосту ім. Френсіса Скотта у Балтиморі, штат Меріленд. Протягом секунд полотно мосту обвалилось у воду. Про надзвичайну подію в США розповіло видання The Guardian.

Подія сталась 26 березня о 01:28 за EDT (Північноамериканським східним часом, за Києвом — 07:28). Журналісти видання повідомили, що обвалився не весь міст, а частина — яка саме довжина пошкодженої ділянки поки що невідома. Корабель, який врізався у опору, потім загорівся та потонув. Тим часом у воді опинились кілька машин — попередньо відомо про сімох можливих постраждалих. Транспортна служба Меріленда заявила, що міст перекрито. Два місцевих посадовці, мер Балтімора Брендон М. Скотт та виконавчий директор округу Джонні Ольшевскі, запевнили, що на місце інциденту прибули відповідні служби — тривають рятувальні роботи.

На відео, знятому камерою відеоспостереження, можна побачити деталі інциденту. Видно, як контейнеровоз прямує на опору мосту, не звертаючи та не гальмуючи. Після цього врізається і полотно споруди обвалюється у воду. Подальші події — пожежа і затоплення — у запис не потрапили.

Падіння мосту у Балтиморі — деталі

Зазначимо, споруда у Балтиморі — міст ім. Френсіса Скотта, який має довжину 1200 футів або 3657 метрів.

Падіння мосту - де розташована споруда у Балтиморі Фото: Google Maps Падіння мосту у Балтиморі - як виглядав до руйнування Фото: З відкритих джерел

На порталі MarineTraffic, як вказує BBC, відшукали назву корабля, який врізався у споруду — це контейнеровоз Dali, довжиною 300 м, який належить компанії Maersk, ходить під сингапурським прапором. 26 березня судно прямувало на Шрі-Ланку.

Також навели коментар речника пожежної служби Кевіна Картрайта. З його слів, рятувальники намагаються з'ясувати долю семи людей, які могли постраждати від інциденту. Ведуться пошуково-рятувальні роботи у воді. Поки що невідомо, скільки саме постраждалих, — додав посадовець.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що в Італії майже добудували ще один трикілометровий міст. Його звели в Італії, споруда підвісна і буде вважатись найдовшим мостом такого типу у світі. Водночас Україну цікавить 18-кілометровий міст, який РФ незаконно збудували в Криму: СБУ двічі атакувала цю споруду, підпаливши залізничні шляхи та пошкодивши полотно.

Нагадуємо, у березні російський пропагандист Дмитро Кисельов пригрозив Німеччині, яка вагається, чи надавати Україні ракети Taurus. Росіянин заявив, що РФ може знищити мости ФРН після того, як ракети опиняться в ЗСУ.