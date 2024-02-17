Понад 3 км завдовжки: Італія готується побудувати найдовший підвісний міст у світі

Після 10 років міркувань італійська влада знову заговорила про будівництво моста, який з'єднав би материкову частину з островом Сицилія.

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Італія готується втілити в життя "тисячолітній план" щодо будівництва найдовшого у світі підвісного мосту через Мессінську протоку, який з'єднав би материкову частину країни з островом Сицилія. Передбачається, що довжина моста становитиме близько 3300 метрів, що зробить його найдовшим підвісним мостом у світі, пише IFLScience.

Передбачається, що підвісний міст буде зведено над тонкою смужкою моря між "носком" італійського чобота в Калабрії та сицилійським мегаполісом Мессіна. Якщо це дійсно станеться, проліт моста буде приблизно на 60% довшим, ніж у нинішнього рекордсмена — моста Чанаккале, довжина якого становить 2023 метри. Цей міст був побудований у Туреччині в 1915 році.

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Однак дослідники досить скептично ставляться до такого плану. Річ у тім, що дискусії про з'єднання материкової частини Італії та Сицилії ведуться ще з часів римлян. Автори проєкту багато в чому посилаються на звіт римського мислителя і командувача армією Плінія Старшого, який загинув під час виверження Везувію 79 року н.е. У звіті мислителя стверджується, що тимчасовий міст через Мессінську протоку вже був раніше зведений для перевезення бойових слонів із Карфагена. На жаль, досі невідомо, чи було це насправді, чи лише легенда.

Уперше проєкт будівництва підвісного мосту був переосмислений у 1860-х роках, а потім до нього знову і знову поверталися італійські політики протягом другої половини 20-го століття. У 2002 році тодішній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі відновив заклик до будівництва найдовшого підвісного моста у світі. Він навіть заявляв, що перший камінь буде закладено вже 2004 року, а амбітний план будівництва буде завершено до 2010 року. На жаль, міст так і не був зведений. У 2009 році Берлусконі знову виступив із цією ідеєю, але вже у 2013 році від неї відмовилися через скорочення бюджету.

Відтоді настало затишшя, аж поки в березні 2023 року план будівництва мосту було офіційно відновлено. Передбачається, що амбітний проєкт зможуть завершити всього за 15 років, а його бюджет становитиме 12 мільярдів євро. Не дивно, що і цього разу експерти скептично поставилися до нового плану будівництва.

Екологи та деякі інші вчені вважають проєкт вельми ризикованим, оскільки регіон є гарячою точкою сейсмічної активності та надзвичайно схильний до землетрусів. Утім, міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні заявив, що, попри всі ризики й сумніви, найдовший підвісний міст у світі все ж таки буде побудовано.

Раніше Фокус писав про те, що названо місто у світі, що потопає найшвидше: занурюється під воду в 500 разів швидше за Нью-Йорк.