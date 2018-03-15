Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Минобороны РФ британского министра назвали "интеллектуальным импотентом"

В Минобороны РФ британского министра назвали "интеллектуальным импотентом"

В Минобороны РФ британского министра назвали "интеллектуальным импотентом"
Игорь Конашенков / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Заявление Гэвина Уильямсона сравнили с "риторикой базарной хабалки"

15.03.18 202
100

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал "риторикой базарной хабалки" заявление главы оборонного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России "отойти и заткнуться". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Конашенкова, такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Также спикер Минобороны РФ заявил, что у его страны "давно выработался стойкий иммунитет" к обвинениям "во всех смертных грехах".

"Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок", - добавил Конашенков.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.   

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ПАСЕ подготовит резолюцию о расовой дискриминации Россией крымских татарВ России на теледебатах кандидат в президенты захотел сломать челюсть своему оппонентуНацбанк продлил санкции против четырех российских банков
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 40355
  2. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 8931
  3. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 14995
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 14214
  5. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3623
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 16335
  7. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 30604
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 52928
  9. Человек-сосна. Как Андрей Сагайдак впустил в себя лес 10966
  10. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 4228
  1. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 26615 / 28299
  2. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 17112 / 18348
  3. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 14408 / 18727
  4. На Землю обрушится мощная магнитная буря 11508 / 13889
  5. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 6169 / 7002
  6. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 4400 / 40355
  7. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 4174 / 4421
  8. На Солнце нет пятен уже 37 дней, - исследование 3435 / 5452
  9. В Украине монетизируют льготы на проезд 3236 / 3416
  10. Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта 3225 / 3623
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 40 / 40355
  2. В США произошло масштабное ДТП при участии 80 авто 40 / 28299
  3. Кто такой этот Майк Помпео. Чего ждать Украине от смены Госсекретаря США 38 / 18348
  4. Последняя капля. Как Россия ответит за атаку на Британию 33 / 7002
  5. На Землю обрушится мощная магнитная буря 30 / 13889
  6. Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали 19 / 18727
  7. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 19 / 14214
  8. Лондон прервал все двусторонние контакты с Москвой 18 / 4421
  9. Эталон интеллекта и оптимизма. 10 жизнеутверждающих цитат Стивена Хокинга 16 / 978
  10. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 15 / 52928
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.