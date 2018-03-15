В Минобороны РФ британского министра назвали "интеллектуальным импотентом"

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал "риторикой базарной хабалки" заявление главы оборонного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона, который посоветовал России "отойти и заткнуться". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Конашенкова, такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции".

Также спикер Минобороны РФ заявил, что у его страны "давно выработался стойкий иммунитет" к обвинениям "во всех смертных грехах".

"Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок", - добавил Конашенков.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В России все обвинения традиционно опровергают. При этом советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков этого отравляющего вещества, заявил, что Россия является единственной страной в мире, способной производить и применять "Новичок".

14 марта Тереза Мэй заявила о прекращении двусторонних контактов Великобритании с Россией на высоком уровне. Лондон объявил 23 российских дипломата персонами нон-грата и отозвал приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить страну. Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.