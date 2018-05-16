На Гавайях Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Об этом сообщается на сайте USGS.

Красный уровень опасности означает, что крупное извержение неизбежно: на данный момент выбросы пепла происходят непрерывно, шлейф пепла сносится ветром на юго-запад архипелага.

Жители населенного пункта Пахала, находящегося в 28 км от вулкана, сообщили о загрязнении воздуха.

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В геологической службе сообщают, что активность вулкана может усилиться "в любое время", она будет сопровождаться новыми выбросами и взрывами возле кратера Килауэа.

Облака пепла уже поднялись на отметку до 3,6 тыс. метров над уровнем моря.

Напомним, по состоянию на 7 мая в результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях уничтожены более 30 домов. В районе находятся примерно 770 домов. Эвакуированы более 1700 человек.

Справка

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире.

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа.

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.