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Главная » Мир » Фото На дне океана возле острова Ява нашли гигантского "подводного таракана"

Фото На дне океана возле острова Ява нашли гигантского "подводного таракана"

<span class="label red">Фото</span> На дне океана возле острова Ява нашли гигантского "подводного таракана"
Фото: SJADES

За 14 дней исследователи собрали 12 тыс. разнообразных обитателей глубин

16.05.18 4837
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Экспедиция по изучению глубоководного биоразнообразия на дне Индийского океана возле южного части острова Ява обнаружила ряд ранее неизвестных подводных обителей. Об этом пишет Daily Mail.

Экспедиция в составе исследователей из Национального университета Сингапура и Индонезийского института наук длилась 14 дней - с середины марта до начала апреля. За это время ученые обнаружили новый тип рака-отшельника, кровавые креветки и "омар с бензопилой". 

Но главной находкой экспедиции стал массивный ракообразный "глубоководный таракан", которого команда исследователей прозвала Дартом Вейдером Изоподом. Ранее в этом регионе подобное существо никогда не встречалось.

"Это часть Индийского океана, в которой никогда не проводились поиски глубоководных животных, поэтому мы действительно не знали, что найти", - сказал Питер Нг, эксперт по крабам и глава Музея естественной истории Национального университета Сингапура.

Всего ученые отобрали 12 тыс. существ из 800 видов. На их исследование уйдет несколько лет. Первый отчет о результатах экспедиции ожидается в 2020 году.

"Глубоководный таракан"

Рак-отшельник

"Кальмар с глазами петуха"

Глубоководный краб-декоратор

Кровавая креветка

"Омар с бензопилой"

Ранее в Филиппинах на пляж в городе Сан-Антонио из океана вымыло непонятный волосатый шестиметровый глобстер. Местные власти считают, что нынешний глобстер – останки разложившегося кита. 

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