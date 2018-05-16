Вслед за США в Иерусалим переехало посольство Гватемалы

Для участия в торжественной церемонии прибыл президент латиноамериканской республики

В среду, 16 мая, Гватемала открыла свое посольство в Иерусалиме - через два дня после аналогичного шага Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На церемонии открытия дипучреждения присутствовал президент Гватемалы Джимми Моралес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Посольство открылось в офисном комплексе в западной части Иерусалима.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Открытие американского посольства в Иерусалиме состоялось 14 мая. Одновременно на границе Израиля с сектором Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными, в результате которых погибли около 60 человек и сотни получили ранения.