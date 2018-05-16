Организация по запрещению химоружия подтвердила использование в Сирии бомб с хлором

На месте событий были обнаружены два цилиндра из-под хлора

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения бомб с хлором во время февральской атаки на сирийский город Серакиб, который контролировался силами, воюющими против режима Башара Асада.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ОЗХО.

На месте событий были обнаружены два цилиндра из-под хлора, а взятые пробы показали аномальное присутствие этого химического элемента в местной среде.

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Кроме того, эксперты ОЗХО получили сведения от людей в больницах и медпунктах, которые подтвердили применение химического оружия.

"Я решительно осуждаю продолжительное использование токсических химических веществ в качестве оружия кем угодно, по любым причинам и в любых обстоятельствах. Такие действия противоречат однозначному запрету на химическое оружие, закрепленному в Конвенции о химическом оружии", - заявил директор ОЗХО.

Организация не сообщает, которая из сторон конфликта применила это оружие.

Напомним, 8 апреля стало известно о гибели по меньшей мере 70 человек в результате химической атаки в Думе (Сирия). При этом правительство Сирии назвало обвинения в химическом нападении сфабрикованными.

Отметим, что Дума - это последний город, который удерживает сирийская оппозиция в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы.

Москва опровергает сообщения о бомбардировке Думы хлором.