Немцы больше доверяют Путину, чем Трампу

Только 14% немцев доверяют США при президентстве Дональда Трампа. При этом 82% в данный момент не считают Соединенные штаты надежным партнером в политической сфере. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные телекомпанией ZDF, передает DW.

В то же время Россию назвали надежным партнером 36% респондентов. Противоположное мнение имеют 58% немцев.

Больше всего доверяют России сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (61%) . Также высокий уровень поддержки Москвы (45%) среди левых. Наибольший скепсис к России испытывают приверженцы христианских партий (не доверяют 61%), Социал-демократический (65%) и Свободной демократической партий (58%), а также "зеленых" (74%).

Еще больше немцев (43%) считают надежным партнером Китай. Ровно столько же респондентов не доверяют КНР.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой создать кибервойска для противостояния гибридной войне России.