Все чилийские епископы просятся в отставку из-за педофилии

Заявления были написаны после личных бесед с понтификом

Все 34 епископа Чили подали папе Римскому Франциску прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны.

Об этом журналистам сообщил генсек Епископской конференции Чили Фернандо Рамос, передает РИА Новости.

Заявление было сделано после четырех встреч епископов с папой 15-17 мая в Ватикане.

"Хотим сообщить, что все мы, епископы присутствующие в Риме, в письменной форме передали наши полномочия в руки Святого отца с тем, чтобы он свободно принял решение по каждому… В единстве с ним мы хотим восстановить справедливость и содействовать исправлению нанесенного ущерба, чтобы придать новый импульс пророческой миссии церкви в Чили, центром которой всегда должен был быть Христос", — заявил Рамос.

Это не означает, что все епископы будут отправлены в отставку автоматически. Но означает, что папа примет определенные кадровые решения.

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Напомним, специальное расследование, связанное с громким педофильским скандалом в Чили, было инициировано папой Франциском в январе. 8 апреля он направил специальное послание членам Епископской конференции Чили, в котором сообщил, что внимательно изучил результаты расследования, проведенного двумя его представителями — архиепископом Мальты Чарльзом Шиклуне и сотрудником ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносом. И вызвал всех епископов в Ватикан.

Папа Римский признал, что собранное досье ясно свидетельствует о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств со стороны священников. По его словам, многие юные жизни были буквально сломаны представителями чилийского духовенства.

В сексуальных преступлениях против несовершеннолетних обвиняются почти 80 чилийских священнослужителей.