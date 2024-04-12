Aselsan, а не Rheinmetall: Турция модернизирует чилийский парк Leopard 2A4

Чилийский бронетанковый кулак получит передовые оптические системы и управление танком, который производит Aselsan.

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Турецкая оборонная компания Aselsan получила контракт на модернизацию танков Leopard 2A4, которые находятся на вооружении Чили. Об этом сообщает Army Recognition.

Чили имеет на вооружении 140 танков в версии Leopard 2A4CHL, но какое именно количество машин модернизируют, не называется. Работы будут проходить в два этапа. Первый и основной будут касаться повышения боеспособности танков и сенсорные возможности танков. Система управления танком будет заменена на VOLKAN, которое должно улучшить осведомленность экипажа. Также оптику обновят прицелами серии Kartalgözü и систему, которая фиксирует лазерное излучение на машине. Это позволит танкистам быстрее реагировать на угрозу. Командир танка получит новую электрооптическую систему. Второй этап предусматривает интеграцию комплекс активной защиты, разработанного Aselsan.

Aselsan модернизирует чилийские танки

Чили приобрела немецкие танки уже бывшими в употреблении. Они поступили на вооружение в 2007 году. Позже их модернизировали до варианта Leopard 2A4CHL. Чилийская версия отличается от базовых машин передовыми системами связи и усовершенствованиями для работы в экстремальных условиях на больших высотах.

В издании контракт для турецкой компании назвали укреплением позиций Aselsan как ведущего поставщика военных технологических решений на мировой арене.

Напомним, Турция продвигает танк Kaplan MT, который называют преемником немецких Leopard 1.

В марте 2024 года Чехия купит более 100 танков Leopard 2A8 и Leopard 2A4.