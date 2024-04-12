Aselsan, а не Rheinmetall: Туреччина модернізує чілійський парк Leopard 2A4

Чилійський бронетанковий кулак отримає передові оптичні системи і управління танком, який виробляє Aselsan.

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Турецька оборонна компанія Aselsan отримала контракт на модернізацію танків Leopard 2A4, які перебувають на озброєні Чилі. Про це повідомляє Army Recognition.

Чилі має на озброєнні 140 танків у версії Leopard 2A4CHL, але яку саме кількість машин модернізують, не називається. Роботи відбуватимуться в два етапи. Перший і основний стосуватимуться підвищення боєздатності танків і сенсорні можливості танків. Система управління танком буде замінено на VOLKAN, яке має покращити обізнаність екіпажу. Також оптику оновлять прицілами серії Kartalgözü і систему, яка фіксує лазерне випромінювання на машині. Це дозволить танкістам швидше реагувати на загрозу. Командир танка отримає нову електрооптичну систему. Другий етап передбачає інтеграцію комплекс активного захисту, розробленого Aselsan.

Aselsan модернізує чилійські танки

Чилі придбала німецькі танки вже вживаними. Вони надійшли на озброєння у 2007 році. Пізніше їх модернізували до варіанту Leopard 2A4CHL. Чилійська версія відрізняється від базових машин передові системи звʼязку та вдосконалення для роботи в екстремальних умовах на великих висотах.

У виданні контракт для турецької компанії назвали зміцненням позицій Aselsan як провідного постачальника військових технологічних рішень на світовій арені.

Нагадаємо, Туреччина просуває танк Kaplan MT, який називають наступником німецьких Leopard 1.

В березні 2024 року Чехія купить понад 100 танків Leopard 2A8 і Leopard 2A4.