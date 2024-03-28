Потужний танковий кулак: Чехія купить 76 новітніх Leopard 2A8 і десятки 2A4

Чеська армія передавала десятки танків Т-72 Україні. На заміну Німеччина передавала Leopard 2A4, тому військові запланували купити ще більше німецьких машин.

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Чехія підтвердила наміри купити 76 новітніх танків Leopard 2A8, а також ще 28 Leopard 2A4 і 2 броньовані евакуаційні машини Buffel. Про це повідомляє Army Recognition.

Під час засідання комісії з питань оборони Палати депутатів було підтверджено, що Чехія хоче придбати 76 Leopard 2A8 разом з машинами на базі і ще 28 Leopard 2A4. Дві броньовані евакуаційні машини Buffel будуть отримані за схемою одну придбають, а іншу — отримають безоплатно. Відтак у 2030 роках чеський бронетанковий кулак матиме понад 100 танків Leopard 2. Ймовірно, на складах також зберігається ще 30 танків Т-72М4CZ. Чехія постачала Україні радянські танки Т-72, тому Німеччина передала в якості компенсації 28 танків Leopard 2A4.

Leopard 2A4 в строю чеської армії

Leopard 2A8 — це найсучасніша версія німецького танку. Він запропонує покращені характеристики у порівнянні з попередниками. Машина отримала найсучасніші системи бронювання, включно з комплексом активного захисту Trophy. Двигун матиме 1600 кінських сил, що збереже високу мобільність танка. Постачання машин очікується в 2027-2030 роках, а Leopard 2A4 має надійти в стрій до 2025 року.

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Танки мають надійти на озброєння 73-го танкового батальйону з 4 ротами. Використовуватимуть німецькі машини разом з БМП CV90 Mk IV і БТР Pandur II NG (EVO). Загалом Чехія до 2030 року матиме близько пʼяти механізованих бригад.

Нагадаємо, Італія замовить 132 танки Leopard 2A8IT, яка відрізнятиметься від базової машини локалізацією деяких вузлів.

Раніше в Греції розробили глибоку модернізацію танків Leopard 1A5 для продовження служби ще на 25 років.