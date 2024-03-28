Мощный танковый кулак: Чехия купит 76 новейших Leopard 2A8 и десятки 2A4

Чешская армия передавала десятки танков Т-72 Украине. На замену Германия передавала Leopard 2A4, поэтому военные запланировали купить еще больше немецких машин.

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Чехия подтвердила намерения купить 76 новейших танков Leopard 2A8, а также еще 28 Leopard 2A4 и 2 бронированные эвакуационные машины Buffel. Об этом сообщает Army Recognition.

Во время заседания комиссии по вопросам обороны Палаты депутатов было подтверждено, что Чехия хочет приобрести 76 Leopard 2A8 вместе с машинами на базе и еще 28 Leopard 2A4. Две бронированные эвакуационные машины Buffel будут получены по схеме одну приобретут, а другую — получат бесплатно. Поэтому в 2030 годах чешский бронетанковый кулак будет иметь более 100 танков Leopard 2. Вероятно, на складах также хранится еще 30 танков Т-72М4CZ. Чехия поставляла Украине советские танки Т-72, поэтому Германия передала в качестве компенсации 28 танков Leopard 2A4.

Leopard 2A4 в строю чешской армии

Leopard 2A8 — это самая современная версия немецкого танка. Он предложит улучшенные характеристики по сравнению с предшественниками. Машина получила самые современные системы бронирования, включая комплекс активной защиты Trophy. Двигатель будет иметь 1600 лошадиных сил, что сохранит высокую мобильность танка. Поставка машин ожидается в 2027-2030 годах, а Leopard 2A4 должен поступить в строй до 2025 года.

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Танки должны поступить на вооружение 73-го танкового батальона с 4 ротами. Использовать немецкие машины будут вместе с БМП CV90 Mk IV и БТР Pandur II NG (EVO). В целом Чехия к 2030 году будет иметь около пяти механизированных бригад.

Напомним, Италия закажет 132 танка Leopard 2A8IT, которая будет отличаться от базовой машины локализацией некоторых узлов.

Ранее в Греции разработали глубокую модернизацию танков Leopard 1A5 для продления службы еще на 25 лет.