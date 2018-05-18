Французский министр совершил каминг аут

Глава Министерства цифровых отношений Франции Мунир Маджуби признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации во время празднования Международного дня по борьбе с гомофобией.

Об этом сообщает The Local.

"Гомофобия - это зло, которое разъедает общество, она проникает в школы, загрязняет семьи. Еще хуже - она преследует умы геев и заставляет нас иногда приспосабливаться и лгать, чтобы избежать ненависти и просто жить", - сказал министр.

Маджуби и до этого выступления нельзя было назвать тайным геем. В 2015 году он заключил брак в рамках гражданского партнерства.

В 2013 году Франция легализировала однополые браки. За пять лет свои отношения узаконили 40 тысяч пар геев.

Тем не менее, согласно данным французской благотворительной организации SOS Homophobie, предрассудки против сообщества ЛГБТ все еще живы во Франции. Ранее на этой неделе благотворительная организация опубликовала свой ежегодный отчет о том, что количество физических атак из-за гомофобии подскочило на 15% с 2016 по 2017 год. Жертвами чаще всего являются мужчины и молодые люди.

Напомним, в среду, 16 мая, в Запорожье мужчина бросил взрывчатку в толпу участников ЛГБТ-акции. Несколько десятков участников акции сложили из плакатов и разноцветных шариков надпись "Ми видимы". Через некоторое время в толпу людей полетел взрывпакет, брошенный мужчиной. Его задержали. Пострадал один человек.