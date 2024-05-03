Офицер ВСУ назвал два ключевых фактора для отправки французских войск в Украину

Голосование Верховной Рады и вероятное обращение президента Украины Владимира Зеленского о введении иностранных войск на территорию нашего государства является одним из основных решений.

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Франция рассматривает возможность ввода войск, но для этого должно быть два фактора. Подробности рассказал бывший народный депутат Игорь Лапин, спецназовец и офицер ВСУ, в эфире "Еспресо".

Он отметил, что одним из таких факторов — прорыв линии фронта в Украине. Такая вероятность, по мнению участника боевых действий из РФ, повышает шансы реализации соответствующего сценария.

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"Например, Очеретино — можно сказать формально первый фактор есть", — пояснил он.

Вторым фактором Лапин назвал обращение президента Украины Владимира Зеленского и подтверждение парламента. Голосование Верховной Рады по введению иностранных войск на территорию нашего государства является одним из ключевых решений.

Бывший спецназовец добавил, что не может понять, почему такого обращения уже третий год нет. Лапин отметил, что на фронте не хватает личного состава, а задержка помощи на полгода позволила оккупантам захватить новые территории.

"Россияне этим воспользовались и очень большие куски территории у нас откусили", — подытожил он.

Война РФ против Украины и заявления Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон 2 мая заявил о том, что если российская армия прорвет линию фронта, а Украина обратится с официальным запросом о введении на ее территорию иностранных войск, то европейским лидерам придется думать над тем, чтобы отправить своих солдат в Украину. Он признал, что Европа в 2022 году была слишком нерешительной, ведь устанавливала себе ограничения на поставки различных видов вооружения в Украину, что только играло на руку главе Кремля Владимиру Путину.

Напомним, 2 мая Макрон назвал три риска для континента. По словам французского президента, эти риски могут привести к более жестокой смерти, чем кто-либо может себе представить.