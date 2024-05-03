Офіцер ЗСУ назвав два ключові фактори для відправлення французьких військ в Україну

Голосування Верховної Ради та ймовірне звернення президента України Володимира Зеленського щодо введення іноземних військ на територію нашої держави є одним з основних рішень.

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Франція розглядає можливість введення військ, але для цього має бути два фактори. Подробиці розповів колишній народний депутат Ігор Лапін, спецпризначенець та офіцер ЗСУ, в ефірі "Еспресо".

Він зазначив, що одним із таких факторів — прорив лінії фронту в Україні. Така ймовірність, на думку учасника бойових дій з РФ, підвищує шанси реалізації відповідного сценарію.

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"Наприклад, Очеретине — можна сказати формально перший фактор є", – пояснив він.

Другим фактором Лапін назвав звернення президента України Володимира Зеленського й підтвердження парламенту. Голосування Верховної Ради щодо введення іноземних військ на територію нашої держави є одним із ключових рішень.

Колишній спецпризначенець додав, що не може зрозуміти, чому такого звернення вже третій рік немає. Лапін наголосив на тому, що на фронті не вистачає особового складу, а затримка допомоги на пів року дозволила окупантам захопити нові території.

"Росіяни цим скористалися і дуже великі шматки території в нас відкусили", – підсумував він.

Війна РФ проти України та заяви Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон 2 травня заявив про те, якщо російська армія прорве лінію фронту, а Україна звернеться з офіційним запитом про введення на її територію іноземних військ, то європейським лідерам доведеться думати над тим, щоб відправити своїх солдатів до України. Він визнав, що Європа у 2022 році була занадто нерішучою, адже встановлювала собі обмеження на постачання різних видів озброєння в Україну, що тільки грало на руку очільнику Кремля Володимиру Путіну.

Нагадаємо, 2 травня Макрон назвав три ризики для континенту. За словами французького президента, ці ризики можуть призвести до більш жорстокої смерті, аніж будь-хто може собі уявити.