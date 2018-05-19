Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР"

РФ относится к гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, как к людям второго сорта

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 в России усиливаются режимные мероприятия.

Так, в период с 1 июня по 17 июля вводятся ограничения на перевозку грузов и въезд пассажирских автобусов на территорию городов Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург , Калининград и Саранск.

Об этом сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Усиление мер безопасности коснется в том числе жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, в указанный период российской стороной будет запрещен въезд грузового автотранспорта, маршрутных и рейсовых автобусов из самопровозглашенных "республик" на территорию Российской Федерации.

"Россия относится к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, как к людям второго сорта. В период проведения в РФ Чемпионата по футболу жители ОРДЛО будут фактически отрезаны не только от цивилизованного мира, но и от "великой и духовной". Вероятно, это из-за страха, что товары "с военторга" могут вернуться к основному поставщику...", - аргументирует Слободян.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch(HRW) 15 мая опубликовала доклад об ухудшении ситуации с правами человека в России накануне Чемпионата мира по футболу.