Хищная кошка напала на велосипедистов и одного загрызла насмерть

В США пума напала на двоих велосипедистов. Одного из них кошка загрызла насмерть, сообщает USA Today.

Мужчины катались на горных велосипедах неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон. Около 11 часов в службе спасения 911 раздался звонок. "Вы меня слышите? Помогите!" — кричал мужчина в трубку, после чего соединение прервалось.

Полицейские установили местоположение звонившего. Приехав на место, они обнаружили одного из приятелей в живых, второго молодого человека пума загрызла и затащила к себе в логово. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта, велосипедист попытался скрыться от пумы в лесу, однако кошка нагнала его. Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. Животное застрелили.

Второй велосипедист, дозвонившийся до службы спасения, поступил в больницу тяжелом состоянии, в настоящее время оно стабилизировалось.

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Напомним, нападения пумы на человека редки. С 1890 года таких нападений зафиксировано менее 100, согласно данным некоммерческой сети Cougar. Около 20 таких нападений закончились смертью жертвы.

По данным Вашингтонского департамента рыбы и дикой природы, эта атака - второй смертельный случай за 100 лет в штате Вашингтон.