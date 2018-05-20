В Госдепе назвали нелегитимными выборы в Венесуэле

США выступили в поддержку права народа страны на честные выборы

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала нелегитимными проходящие в Венесуэле президентские выборы.

Об этом она заявила в воскресенье на своей странице в Twitter.

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections. — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 травня 2018 р.

"Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны. США солидарны с демократическими странами по всему миру, выступающими в поддержку венесуэльского народа и его суверенного права выбирать своих представителей посредством свободных и честных выборов", - написала Науэрт.

Напомним, сегодня, 20 мая, в Венесуэле проходят президентские выборы. В них принимают участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Мадуро проголосовал на выборах первым. Он пришел исполнить свой гражданский долг в 06:00.