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Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека

Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека
Фото: http://debosh.net

Вероятнее всего, они были насекомоядными

21.05.18 2092
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Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) проанализировали геном 107 различных видов млекопитающих. В результате они пришли к выводу, что далекие предки человека были преимущественно насекомоядными.

У многих современных млекопитающих ученые обнаружили фрагменты генов, отвечающих за усвоение хитина, сообщают Публичные люди.

Это может быть напоминанием о далеких временах, когда предки многих современных млекопитающих, в том числе и человека, питались насекомыми. Лишь после гибели находящихся на вершине пищевой цепочки динозавров многие млекопитающие изменили свой привычный рацион.

Более ранние исследования показали, что у современных людей сохранились гены, позволяющие переваривать жуков. 

Согласно научной теории, в доисторические времена все плацентарные млекопитающие имели набор из пяти генов, отвечающих за усвоение хитина. Сегодня пять функциональных генов, позволяющих переваривать хитин и вырабатывать необходимые для этого желудочные ферменты, сохранились только у некоторых животных, например, у броненосцев и трубкозубов. 

Ранее Фокус сообщал, что группа исследователей из Йельского университета сумела восстановить жизнь в мозге свиней, отделенном от тела.

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