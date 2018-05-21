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Главная » Мир » Пришельцы из космоса. В британском научном журнале опубликовано исследование о внеземном происхождении осьминогов
Пришельцы из космоса. В британском научном журнале опубликовано исследование о внеземном происхождении осьминогов
Фото: pxhere.com

Пришельцы из космоса. В британском научном журнале опубликовано исследование о внеземном происхождении осьминогов

Осьминоги — пришельцы. Об этом команда из 33 исследователей, по всей видимости — британских, заявила в научном журнале Progress in Biophysics and Molecular Biology. Причём пришельцы не в метафорическом смысле, а в буквальном, рассказывается в материале The Telegraph

21.05.18 203
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После публикации статьи в воскресенье тонкий ручеек новостей превратился в бурный поток со всё более тревожными заголовками. Мало кого удивит, что научное сообщество резко осмеяло статью, назвав её смехотворной и ненаучной.

Что, собственно, утверждается?

Исследователи предполагают, что кембрийский взрыв — резкое увеличение количества видов живых существ около 540 млн лет назад — стал результатом внеземного вмешательства.

В статье ставится вопрос, имело ли быстрое возникновение большинства основных групп животных, существующих на Земле поныне, "земное или космическое происхождение". И даётся ответ: скорее космическое.

Как, по мнению учёных, это произошло?

Исследователи выдвигают идею, что инопланетные вирусы, занесённые на Землю метеором, попали в популяцию примитивных кальмаров, которые в результате эволюционировали в осьминогов. Другая их теория предполагает, что метеор мог принести на Землю оплодотворённые яйца кальмара или осьминога.

Эта идея в значительной мере соответствует гипотезе "панспермии", согласно которой жизнь на Земле была "засеяна" звёздной пылью или падавшими на Землю астероидами. Один из её первых сторонников, Чандра Викрамасингхе, является одним из авторов этой новой работы.

Почему учёные заинтересовались именно осьминогами?

Осьминоги странные. Они моллюски, то есть тесно связаны с улитками, но при этом они невероятно умные. Однако ещё больше, чем крупный мозг и сложную нервную систему, авторы статьи считают доказательством внеземного происхождения осьминогов их похожие на камеру глаза, гибкое тело и способность маскироваться, изменяя цвет и форму.

Эти особенности настолько неожиданно возникли в генеалогическом древе осьминогов, что "весьма правдоподобно, что они позаимствовали их у намного более продвинувшейся внеземной эволюции или, более реалистично, из космоса в целом", — пишут авторы.

"Объяснение возникновения таким внеземным вмешательством, конечно же, противоречит доминирующей парадигме", — продолжают авторы. Это поразительно сдержанная формулировка.

Есть ли причины подвергать сомнению утверждения этой статьи?

Причин множество. Прежде всего, как отметил в серии твитов Марк Карналл из Естественнонаучного музея Оксфордского университета, никто из авторов статьи не является зоологом.

Большей частью построения авторов опираются на идею загадочности генетики осьминогов и их родственников. Хотя геном осьминогов был раскрыт ещё в 2015 году в публикации в журнале Nature, так что это не вполне честно.

На деле гены осьминогов в целом соответствуют теории эволюции жизни на Земле и не требуют никакого инопланетного вмешательства для пояснения. Считается, что они отделились от рода кальмаров приблизительно 135 млн лет назад.

Молекулярный генетик профессор Карин Меллинг из Института молекулярной генетики Макса Планка, которую попросили дать отзыв об этой статье, заключила, что её "нельзя воспринимать серьёзно".

Основная причина для сомнений, считает профессор Меллинг, в том, что "доказательств нет вообще".

Говорилось ли раньше о внеземном происхождении осьминогов?

Писатели любят сравнивать осьминогов с пришельцами, потому что они очень умные и необычно выглядят. Философ Питер Годфри-Смит, автор книги об уме осьминогов Other Minds ("Иные разумы"), говорил о них как о "максимальном приближении к нашей возможной встрече с пришельцами".

Кроме того, это не первый раз, когда в прессе осьминогов ошибочно называют пришельцами.

В 2015 году неверно понятый пресс-релиз о статье в Nature, описывающей геном осьминогов, породил множество интернет-новостей о том, что учёные нашли в этих существах "внеземную ДНК".

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