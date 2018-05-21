Виза КНДР для журналистов обойдется в 10 тыс. долларов

КНДР требует 10 тысяч долларов США от каждого журналиста, желающего освещать демонтаж испытательного ядерного полигона в Пхунгери.

Как сообщает Korea Times, в такую сумму обойдется журналистская виза.

"Северная Корея требует от каждого иностранного репортера заплатить по 10 тысяч долларов США за визу для освещения запланированного демонтажа испытательного ядерного полигона в городе Пхунгери", – говорится в сообщении.

Журналисты из Южной Кореи освобождены от уплаты. Там уже отобраны каналы News1 и MBC для освещения мероприятия. Также приглашены Associated Press, ABC и CNN.

Церемония демонтажа полигона планируется между 23 и 25 мая. КНДР настояла, чтобы журналисты прибыли в посольства своих стран в Пекине во вторник в 11.00. Оплатившие визу отправятся в Вонсан на 70-местный чартерный рейс до Северной Кореи, а затем на испытательный полигон на автобусе.

Напомним, КНДР действительно приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери. Уже снесены здания оперативного обеспечения, расположенные рядом с северным, западным и южным въездами. На Пхунгери частично демонтированы рельсы для вагонеток.