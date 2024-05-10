Впервые с 1991 года: Беларусь строит базу для ядерного оружия, — исследование NYT (фото)

В 2023 году, когда на базе в Осиповичах были возведены новые ограждения, появилась новая крыша, защищающая от наблюдения сверху. Подобное соответствует тому, что можно видеть на других бывших советских ядерных хранилищах.

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В центральной части Беларуси обновляются склады боеприпасов и сооружаются новые оборонные комплексы, в которых Россия может размещать ядерные боеголовки. Если оружие массового поражения перевезут в Беларусь, это будет первый подобный случай со времен распада СССР. Об этом пишет The New York Times.

На территории РФ уже есть места размещения ядерных боеголовок, рядом с границей с Украиной и странами НАТО. Президент РФ Владимир Путин упоминал о таких сооружениях в начале года. По его словам, базы для тактического ядерного оружия в скором времени появятся в Беларуси.

Бетонная площадка — фундамент или площадка для транспорта

Объект находится примерно в 200 км к северу от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи. Особенности некоторых из недавно построенных там сооружений характерны для ядерных хранилищ на базах внутри РФ. Например, новая, особо охраняемая территория окружена тремя уровнями ограждения в дополнение к периметру безопасности всей базы. Крытая погрузочная площадка, возможно, соединенная с подземным бункером советских времен — еще один признак.

Ядерный объект в Осиповичах

Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, проанализировавший эту территорию, считает, что ядерные разработки в Беларуси, похоже, призваны заставить нервничать самые восточные страны НАТО. Но появление новых комплексов для ядерного оружия не дает России нового значительного военного преимущества в регионе.

Ядерный объект в Осиповичах

Россия определяет тактическое ядерное оружие как оружие дальностью до 300 км. Ядерные программы настолько секретны, что, вполне возможно, в Беларуси есть и другие места с боеголовками. Кремль также мог переместить некоторые из них в Осиповичи.

Бывший ядерный объект в Венгрии

Бывший ядерный объект в Венгрии

Ядерные боеголовки обычно хранятся рядом с военными базами, где есть возможность для доставки этого оружия. Предполагаемое ядерное хранилище находится в том же регионе Беларуси, что и ракеты "Искандер", которые могут использоваться для запуска ядерных или обычных боеголовок. "Искандеры" появились в Беларуси в 2022 году.

В 2023 году, когда на базе в Осиповичах были возведены новые ограждения, чтобы создать зону повышенной безопасности, также реконструировали закрытую территорию, в том числе площадку для погрузки грузовиков, где сейчас есть новая крыша, защищающая любую деятельность от наблюдения сверху. Эти реконструкции соответствуют тому, что можно увидеть на других бывших советских хранилищах ядерных материалов.

Уильям Мун, независимый консультант и бывший сотрудник Пентагона, рассказал, что конструкция в Осиповичах с тройным ограждением, одним главным входом и запасным выходом напоминает российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично. Помимо дополнительного уровня безопасности, он также ожидает отдельного помещения для российской воинской части, которая несет ответственность за ядерные боеголовки. Три новых здания, которые, судя по всему, предназначены либо для административного использования, либо для казарм, были построены на входе в депо, а еще одна территория сейчас расчищается бульдозерами.

Ядерный объект в Новгородской области Ядерный объект в Белгородской области

В 2023 году на въезде в зону тройного ограждения появился контрольно-пропускной пункт — крытая зона досмотра рядом с караульным помещением. По словам Майкла Дуйцмана из Миддлберийского института, за последние два десятилетия эти типы конструкций стали неотъемлемой частью ядерных объектов в РФ.

Ядерный объект в Осиповичах Ядерный объект в Хабаровской области

В последние недели могло начаться строительство новых зданий. Сообщается что подробности пока неясны, но строительство явно вступило в новую фазу.

Ядерный объект в Осиповичах 1994

Для защиты объекта также перевезли систему ПВО. С сентября одна из машин ПВО дислоцируется в поле примерно в полутора километрах от бункера.

По словам Уильяма Альберка, бывшего руководителя аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS), Советский Союз начал размещать ракетно-ядерные бригады в Осиповичах и окрестностях в 60-х годах.

После развала СССР в 1991 году все ядерное оружие из Беларуси убрали.

Напомним, что в Кремле пригрозили специальным боеприпасом и Украине, и странам Запада.

Также сообщалось, что в Пентагоне сообщили, что США следят за ядерными угрозами РФ, но сейчас у Вашингтона нет данных о планах россиян задействовать оружие массового поражения.